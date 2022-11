FOTOD ⟩ Loomakaitsjad päästsid vaid poolemeetrise keti otsas piinelnud kutsika: «Ajas sõna otseses mõttes oksele»

Kuna tegemist oli elektrilise kaelarihmaga, on loomakaitse liidu esindajatel oma teooria, miks rihm nii tugevalt paigaldati ning miks oli koer nii lühikese keti otsas. «Kuna kõri läks mädanema, siis särakas muu valuga võrreldes oma efekti enam ei andnud ja kutsikas pani ikkagi lahtisest aiast plagama. Saadi kätte, anti kaigast ja pandi poolemeetrise paelaga kinni kuudi külge niimoodi, et isegi häda tegemiseks ruumi polnud.»

Kliinikus pandi kutsikale, kel nimeks Tommi, rahustusse, pügati tema kaelapiirkond, puhastati haavad. Veterinaar tõdes, et haavad on sügavad ja suures põletikus.

Nii noor koer valvuriks ei sobi

«Kahjuks on tal tekkinud ilmselt korraliku söögi regulaarsuse puudumisest ka väga hull toiduagressioon just teiste loomade suhtes. Muidu on sõbralik nii emaste kui isaste koertega, kuni mängu tuleb toit. Inimestega on ka tõeline rõõmupall ja energiapomm,» kirjeldavad loomakaitsjad Tommi iseloomu.