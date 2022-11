PÄEVAKÄPP ⟩ Hurmur Talisman otsib oma kodukest

Talisman on vahva poiss parimais aastais. Äsja turvakodusse saabununa on ta veel tagasihoidlik, kuid oi-oi, kuidas me näeme tema silmis uudishimu ja kelmikat pilku. Võime mürki võtta, et mõni nädal ja Talisman «komistab» paikäe otsa, et sinna igaveseks jääda. Seesugune mõnus pehme kasukas on ju paitamiseks loodud.