Kass, kes elab 3 õhupüssikuuliga keres: Nataly vajab ülikalleid terviseuuringuid

Nataly on imeilus ja väga tore kiisupreili, kelle elukvaliteeti mõjutab hetkel oluliselt tugev nohisemine ja kerge korisemine. Hingamine ei ole kindlasti hetkel kõige lihtsam tegevus ning põhjustab ka ebameeldivust, kuid tema tervise parandamine on meie prioriteetide listis väga kõrgel kohal. Kohe, kui saame õige arsti juurde aja pandud, saab Nataly õigepea ka leevendust.

Ega me veel täpselt ei tea, mis mure teda vaevab. Ta hingab suure osa ajast suu lahti, sest ninas on mingi takistus ees. Lisaks on tal ka kolm õhupüssikuuli keres.

Ees ootab aga rinoskoopiauuring, et selgitada välja, kas ninas või hingamisteedes on mõni polüüp või selgub miskit muud. Igatahes kui on asi, mida annab opereerida, siis see teekond tuleb meil samuti Natalyga ette võtta. Ka tema on väärt muretut hingamist ning elukvaliteedi parandamist. Ja loomulikult oma päris kodu.