Kui tavaliselt saavad väiksed koerad varjupaigast ruttu koju, siis Palli koduootus on veninud ootamatult pikaks

Palli on selline tark koer, et ta valib, kellega sõprust sobitada ja võtab aega, et inimesega tuttavaks saada. Kõigepealt tervitab ta uusi inimesi haukudes, siis kuulab ja vaatleb ning alles siis otsustab, kas on sinu sõber või ei tee sinust enam väljagi.

Palli vajab inimest, kellel on kannatlikkust - seda just selles mõttes, et ta valib ise sõpru. Mõne inimesega saab ta kohe sõbraks, teisega jälle on ta lihtsalt tere-tuttav ja mõned inimesed ei lähe talle üldsegi korda. Aga kui Palli lõpuks selle päris enda inimese leiab, on truu sõprus garanteeritud.

Kui tavaliselt saavad väikest kasvu koerad varjupaikadest kiiresti koju, siis Palli koduootus on veninud juba 6-kuu pikkuseks. Ilmselt on see tingitud tema vanusest - Pallil on vanust 9 aastat. Tegelikkuses ei ole ta aga mingi vanur, tal on elurõõmu ja aktiivsust väga palju ning ka tervisega on Pallil kõik hästi.

Palli on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibistatud ja kastreeritud ning valmis kohe päris enda koju kolima.

Kui soovid vahva Palliga Varjupaikade MTÜ Võru varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus siin.