SAJAKILOSED BEEBID ⟩ New Yorki loomaaias sündisid haruldased elevandikaksikud

Hooldajad ei teadnud, et Mali kaht elevandipoega ootab, kuna nende loomade ultraheliuuringu läbiviimine on nende suuruse tõttu väga keeruline ning tulemused on sageli ebatäpsed.

Kaksikutest elevantide sündimise tõenäosus on alla ühe protsendi. Kõige sagedamini sünnib üks kaksikutest surnult või on nii nõrk, et sureb vahetult pärast sündi. Need elevandipojad on aga täiesti terved ja käivad juba koos emaga aedikus. Beebidele pole veel nime pandud, neid kutsutakse ema järgi lihtsalt Mali kaksikuteks.