VIDEO ⟩ Haruldased kaadrid: Eesti naisel õnnestus hundikutsikaid väga lähedalt filmida

Antud kohtumine leidis aset üsna ebatavaliselt, sest ma ei pidanud isegi poolt tundi istuma ja ootama. Olin väga üllatunud. Hundid ilmusid justkui ei kuskilt põllule. Alguses unustasin statiivi autosse ja poolel teel mõtlesin, kas ikka viitsin tagasi minna statiivile järgi. Hea, et laiskus peale ei jäänud, sest ilma statiivita filmida oleks olnud üsna võimatu. Filmimisel kasutatav statiiv ei olnud just kõige õigem, aga kõige parem varustus on just see, mis parajasti kaasas.