PILTUUDIS ⟩ Kaitsevärvus töötab: kui kiiresti leiad pildilt metskitse?

Metskits uuris mõnikümmend minutit ümbrust ja otsis süüa. Metskits on Eestis üks tavalisemaid ulukeid, kes tihti toiduotsingutel ja igapäevasel rändel satub ka asulatesse.

Metskitse karvastik on muidu punakaspruun, kuid talvel muutub hallikaks, mis muudab enne lume tulekut selle heaks kaitsevärvuseks. Pildiltki on näha, et ta sulandub hästi keskkonnaga.