USKUMATU ⟩ 11-aastane koer on pea kolmandiku oma elust varjupaigas elanud

Murka elas toredat elu koos oma perenaisega. Kahjuks võivad elu keerdkäigud vahel olla julmad ja nii sattus Murka omaniku surma tõttu varjupaika. Ta elas perenaise kaotust ja kodu vahetust väga raskelt üle.

Nüüdseks on Murka varjupaiga hoole all veetnud juba peaaegu neli aastat ning varjupaigaeluga harjunud. Sellegipoolest igatseb ta väga seda oma inimest ja kodusoojust. Murka on Varjupaikade MTÜ kõige pikaaegsem asukas. Paraku ei ole talle ühtki huvilist, kuid varjupaiga töötajad ei kaota lootust, et ka temale leidub päris oma kodu.

Eakas Murka on tõeliselt hea valvur ning võib asendada uksekella. Ta haugub ja üritab võõrastele jätta kurja koera muljet, tegelikkuses on ta aga väga suure südamega armas koer. Murkal on oma lemmik mänguasi, mis on talle väga väärtuslik - ta võtab selle alati endaga kaasa ning kuudis peab see tal kindlasti kaisus olema.

Murka Foto: Varjupaikade MTÜ

Murkaga on mõnus jalutada - ta on rahulik ning ei tiri rihmas; teda võib usaldada ka algajale jalutajale. Ta on õnnelik, kui saab olla kogu aeg koos oma inimesega.

Kui soovid Murkaga Varjupaikade MTÜ Valga varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus siin.