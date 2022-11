PÄEVAKÄPP ⟩ Kolooniast päästetud Pääsulil pole ikka veel oma päriskodu

See ilusate ümarate silmadega kassitirts paistis kohe teiste seast silma, sest seesuguse ümmarguse näoga nunnupalli kohtab ju harva. Oleme harjunud nägema ümarate nägudega kõutse, aga kiisutirtsude seas on see haruldus.

Turvakodus õpetatakse Pääsulile enesekindlust, tugevust ja paituste võlujõudu, et temagi ühel päeval usuks, et ta on oma perekonda väärt. Kõige kiiremini saaks see muidugi selgeks siis, kui Pääsuli päriselt koju läheks.