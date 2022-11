TASUB TEADA ⟩ Üllatav põhjus, miks koerad mõnikord ootamatult käituvad

Viimase aasta vältel on koer mitmel korral traagiliselt inimest rünnanud. Pea kõigil juhtudel on jäänud kõlama, et olukorda oleks saanud vältida, kui omanik oleks oma looma paremini mõistnud. Loom ei saa meile öelda, mida ta tunneb ja mõtleb, mistõttu on oluline, et omanik oskaks oma lemmiku kehakeelt lugeda ja tõlgendada. Eesti Loomakaitse Selts kutsubki loomasõpru 3. detsembril kinosse Sõprus, kus kogenud spetsialistid õpetavad koera kehakeelt paremini mõistma.