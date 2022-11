Mida kindlasti teha ei tohi: spetsialist selgitab, kuidas käituda koera rünnaku korral

Spetsialist selgitas, et ühte ja alati kindlalt toimivat lahendust ei ole. «Tegelikult selles situatsioonis ei ole ühest käitumismustrit või käitumisnõuannet, et me ei saa öelda, et kui te teete nii, siis see on kindlasti alati turvaline. Igas agressiooni situatsioonis on tegelikult määrav see, kas see olukord eskaleerub või me proovime seda olukorda rahustada. Kehakeele puhul on ridamisi märguandeid, mis annavad koerale infot, et sa ei soovi tüli,» rääkis koerte käitumisnõustaja Katrina Jõemaa.