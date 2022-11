PILK PEALE! ⟩ Indias sündis moondunud näoga kitsetall, kes meenutab deemonlikku jõuluvana

Goat born with 'human face' looks like it has glasses and resembles Santa Claus https://t.co/CgReiCFIOl

Kitse kõige veidram väline omadus on kahtlemata tema silmad, mille ümber on mustad rõngad, mis muudavad ta prillikandja sarnaseks. Tema peas ja lõua ümber on ka paks valge karv, mis annab talle kuratliku jõuluvana välimuse.

Seisund põhjustab looma pea turset ja sellel on kaks teadaolevat põhjust. Esimene on see, et ema kannatab tiinuse ajal A-vitamiini vaeguse all, teine ​​on see, et emasloomale manustatakse tiinuse ajal vale ravimit.