Inimesed süüdistavad oma foobias «Käsna-Kalle Kantpüksi» multikat

Mis valesti läks? Nimelt muutus röövik ühel hetkel liblikaks ning hakkas sõpru veenma, et ta on koletis, kes sõi Wormy ära.

«Kas see on ainult minul või on ka teistel inimestel tänu sellele «Käsna-Kalle Kantpüksi» episoodile irratsionaalne hirm liblikate ees?» tõstatas tiktokker @itsjohnwalsh arutelu.

Huvitaval kombel näib «Käsna-Kalle Kantpüksi» tekitatud hirm liblikate ees olevat aga põhjendamatu. Nimelt osa TikToki kasutajaid on juhtinud tähelepanu sellele, et multikas näidatud putukas polnud üldse liblikas, vaid hoopis sumisev kärbes.

Paljudele võib hirm liblikate ees tunduda väljamõeldud haigusena, kuid tegelikult on see tõeline foobia, mida nimetatakse lepidopterofoobiaks. Kuulsatest inimestest on see näiteks Nicole Kidmanil.