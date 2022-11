Valga varjupaiga koer paistab silma erilise oskusega: meenutab pigem känguru kui koera

Chak on tõeliselt aktiivne ja vahva koerapoiss. See tore koer on kõikidele varjupaiga töötajatele hinge pugenud. Ta on tõeline sõber, kes pakub inimesele siirast tingimusteta jäägitut armastust. Kõrgushüppe võistlused võidaks Chak kindlasti. Varjupaigas töötajaid nähes hakkab Chak rõõmust lausa hüppama. Ta meenutab pigem känguru kui koera – nii kõrgele ei ole vist ükski varjupaiga koer varem hüpanud.