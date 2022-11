Kass vajab vastiku tervisehädaga toime tulemiseks kallist uuringut

Kuigi Jiji on siiani paistnud silma pigem hea tervisega, siis nüüd on ta ohjeldamatu kõhulahtisusega puuri aheldatud. Giardias asi ei ole, kuid arst on õhku visanud diagnoosi soolepõletik. See on pisikesele organismile üsna kurnav diagnoos ja seisund, sest vedelikupuudus ning isutus on kiire tekkima. Need kaks aga vajavad väga kiiret reageerimist.

Nii on Pesaleidja olukorras, kus Jiji vajab täiendavaid uuringuid, et selgitada välja, millest selline sooleprobleem tekkinud on ja on ka tõenäosus, et variandiks on toiduallergia. Seda on aga vara ennustada, sest tegelikult peaks tegema kassi roojast analüüsid Saksamaa laboris, et selgitada välja, milles asi päriselt on.

See on aga kallis ettevõtmine. «Muidugi mõista on meile JiJi veelgi kallim ning tema mure ei saa jääda tähelepanuta ning märkamiseta,» leiavad Pesaleidja töötajad.

Et JiJi on juba tavakliinikus käinud, siis on kogusumma olemasoleva arvega ning eesootava arvega jääb suurusjärku 700 eurot. «See on meile parajalt suur löök, seega peame taaskord paluma teie abi,» kirjutab Pesaleidja.