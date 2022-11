Noor laulja Andreas Poom oma lemmikust: temast eemal elada on väga keeruline

Nimelt tahtsid saate tegijad Andreast rõõmsa uudisega üllatada ning pidid selleks välja mõtlema usutava plaani. Plaan oli, et Poomi ema tuleb talle koera külla tooma ning üheskoos meelitati noor laulja kaamerate ette tähtsat uudist teada saama (loe pikemalt Elu24 -st). Lemmik uuris Andreaselt lähemalt, milline lemmik tema armas Cavalier King Charles spanjel on.

Cavalier nimega Maxi saabus Poomide perre üsna hiljuti – ta sündis 2021. aasta veebruaris Tartumaal. «Kolisin suvel omaette korterisse elama ja ta jäi minu vanemate ja väikse vennaga majja elama. Igatsen teda iga päev ja käin tal nii tihti kui võimalik külas. Kvaliteetaeg koeraga on minu jaoks väga oluline ja temast eemal elada on väga keeruline!» rääkis Andreas, et tal on koeraga väga eriline side.