VIDEO ⟩ Imeline muutumine: auto alla jäänud tuvi Ülo tõestas, et on õnnesärgis sündinud

Oleme harjunud, et sõiduteel olevad linnud tõusevad läheneva auto eest lendu. Öeldakse, et metsloomal on alati peatee, seega oleme tähelepanelikumad, kui mõni teele sattunud tegelane on end sinna pikemaks tegutsema unustanud ning laseme neil tee pealt lahkuda. Kerge pidurdus võib päästa elu.