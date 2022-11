PÄEVAKÄPP ⟩ Tülpinud ilmega Madisson võiks Grumpy Catiga mõõtu võtta

Välimuselt on Madisson kõhu alt valgem ja selja pealt triibuline. Ta võib alguses küll arglik tunduda, kuid tegelikult on väga paimaias kiisuke. Ja nagu ikka, meeldib ka temale mäng ja üle kõige ka konserv.

Hea on Madissoni kohta teada, et ta on FIV+. See pole midagi kohutavat ja eluohtlikku, vaid pigem hea teada. Rohkem saab selle kohta lugeda siit.