90 protsenti eksootilisi loomi sureb transiidil või esimese vangistuses elatud aasta jooksul

Eksootiliste loomade näol on tegu võõramaiste metsloomadega, kes ei ole kodustatud. «Kodustamine on selektiivne aretusprotsess, mis kestab tuhandeid aastaid. Seetõttu ka ükskõik kui hästi me üritaks, ei ole meil võimalik vältida kannatusi, mida me põhjustame sooviga omada eksooti. Neid loomi võidakse kahjustada igas kaubanduse etapis – püüdmisel või vangistuses aretamisel, transpordi käigus, müügil kaupluses või laatadel ja lõpuks kodus pidamisel,» lisas ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Eksootiliste lemmikloomade kaubandus on suur ja julm äri. Metsloomade müümine kauplustes, oksjonitel või internetis on üks suurimaid kuritegeliku tulu allikaid, mis jääb alla vaid relvade salakaubaveole ja narkokaubandusele. Kahjuks jäävad eksootiliste loomade kaubanduses kannatajaks loomad. Paljud ei pea teekonda vastu ja need, kes transpordi üle elavad, surevad alatoitluse, ebaloomuliku ja ebamugava keskkonna, üksinduse või vangistusest tuleneva stressi tõttu enneaegselt. Kahjuks sureb keskmiselt 90 protsenti loomadest transiidil või esimese vangistuses elatud aasta jooksul.

Raske hoolitseda

«Ka siis, kui anname endast parima, ei ole võimalik tagada metsloomale hoolt, mis täidaks kõik tema vajadused. Kindlasti on mõnda eksootilist looma lihtsam pidada kui teist, ent siiski ei ole meil koduses keskkonnas kunagi võimalik pakkuda metsloomale täisväärtuslikku elu. Samuti ei saa me garanteerida, et need loomad jõuavad meieni viisil, mis ei ole loomadele põhjustanud kannatusi. Seaduslik ja ebaseaduslik eksootiliste loomade kaubandus on omavahel tihedalt põimunud. Näiteks kui loomal on dokumendid vangistuses sünni kohta, siis see sageli ei tähenda seda, et tema esivanemad oleksid vangistuses sündinud. Iga uue liigi teekond meie kodudesse saab alguse looma püüdmisest loodusest,» kommenteeris Karurahu.