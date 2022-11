VIDEO ⟩ Sündis haruldane sootu kassipoeg

Loomaarstid avastasid haruldase anomaalia, kui kodutu kassipoeg nimega Hope viidi Warringtoni Cats Protectioni varjupaika. Veterinaar Fiona Brockbank ütles, et kõige tõenäolisemalt on tegemist nii sisemiste kui ka väliste suguelundite arengu puudumisega. Brockbanki sõnul pole tema ja ta kolleegid selliste juhtumitega kunagi kokku puutunud. Väga harva on nad näinud hermafrodiitidest kassipoegi, kellel olid arenenud nii isas- kui ka emaslooma suguelundid.