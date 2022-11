Loomaarst vastab: kas krõbinate söömine on tõepoolest koerte tervisele kahjulik?

Lemmiku lugeja küsib: «Viimasel ajal on erinevates sotsiaalmeedias olevates koerte gruppides surfates silma jäänud erinevad aruteluteemad koerte toitumise kohta, kus väidetakse, et ainuüksi krõbinatest toitumine pole koerte jaoks tervislik ja propageeritakse n-ö toortoitumist. Selle kohta, et krõbinate kui nö tehisliku toidu söömine teeb koera tervisele hoopis karuteene, võib ka guugeldades leida rohkelt infot. Näiteks puutusin kokku järgmiste väidetega: