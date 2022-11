SIND POLE ENAM VAJA ⟩ Omanik sidus koera Pärnu varjupaiga juurde posti külge ja lahkus

Darja varasemast elust on teada, et tema pere oli napsulembene ja raske käega ning Darjal ei ole ilmselt kunagi olnud stabiilset ja armastavat kodu. Keerulise mineviku tõttu vajab Darja uute inimestega tutvudes ka aega.

Kuna koera on inimese poolt juba kord alt veetud, on usalduse tekkimine keerukas. Küll aga on varjupaiga töötajad täheldanud, et usaldus tekib kiiremini, kui uus inimene läheb Darjaga tutvuma viineripakk käes.