Mitu päeva kliinikus elu eest võidelnud Celeste vajab hiiglasliku arve tasumisel abi

Beebid said asendusema juurde ja Celeste ravi peale, kuid siiski lõpetas ta söömise ning hääbus tund-tunnilt, minutitega ning otsustada tuli kiirelt - Celeste läks ööpäevaringse statsionaariga kliinikusse võitlema.

Võitlus oli edukas, sest Celeste on elus ja ka terve ning tagasi tulles sõi juba isukalt krõbinaid. See oli Pesaleijda vabatahtlikele tohutu suur võit, sest teda kliinikusse viies ei oldud kuigi optimistlikud ega teatud, kas see lahing suudetakse võita.