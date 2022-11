OHTLIK KOMME ⟩ Loomaomanikud jätavad lemmikute suuhügieeni hooleta

Tema sõnul on lõualuu murdumise taga võimalikke põhjuseid vähe. «Esimene variant on see, et ärkvel olekus loomal eemaldati hambakivi ainult hambakrooni pinnalt ja igemevagudesse-taskutesse oli mustus alles, mistõttu jäi kõige tähtsam koht ravita ning periodontaal haigus süvenes nii kaugele, et lõualuu murdus selle tagajärjel,» ütles ta. Tamp lisas, et teise variandina fikseeriti hambapuhastuse käigus rabelevat ja stressis looma niivõrd kõvasti, et luu murdus seetõttu. «Minu arvates siin kohal ei mängi rolli, kumma põhjuse tagajärjel see intsident juhtus, loeb see, et lubatakse üht aga tehakse midagi väga valet ja ebaeetilist,» sõnas Tamp. Tema sõnul viivad teenust läbi mitte kvalifitseeritud ja vastavat eriala haridust omavad inimesed. «Mina ei ole kindlasti huvitatud teostama enda hambaravi juuksurisalongis, miks peaks laskma seda teha meie lemmikutel ning järjekordne näide, et anesteesiata hambaravi ei toimi ja seda müüakse tegelikult nagu põrsast kotis,» ütles ta.