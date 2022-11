Vaata, kui palju loomi endale musta kassi kuul kodu leidis

Musta kassi kuu on Varjupaikade MTÜ-s traditsiooniks saanud kampaania, mida peeti tänavu juba üheksandat korda. Tänu kampaaniale leidis endale uue kodu 81 musta ja mustvalget varjupaiga kassi. «Meil on hea meel, et aina enam teadvustatakse, et looma ei tohiks valida karvavärvi järgi ja et must kass ei too endaga kaasa ebaõnne,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.