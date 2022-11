VIDEO ⟩ Mehhiko linnatänaval jäi kaamera ette koer, kes liikus ringi inimpea hambus

Vägivallast räsitud Zacatecase osariigi ametnikud kinnitasid juhtunut ja ütlesid, et politseil õnnestus lõpuks koeralt pea siiski kätte saada.

Anonüümseks jääda soovinud ametnik rääkis Fox Newsile, et pea ja muud kehaosad olid jäetud kolmapäeva hilisõhtul linna sularahaautomaadi kabiini. Inimjäänustele jäetud sõnum viitas, et kuriteoga on seotud narkokartell.