Rootsis valmistutakse lähiajaloo suurimaks hundijahiks

Rootsis elab praegu 460 hunti ja vaieldakse selle üle, kui suur peab populatsioon olema, et pikas perspektiivis ellu jääda. Praegu on miinimumtasemeks seatud 300 looma, kuid nüüd uurib probleemi uuesti Rootsi Keskkonnakaitseamet, kirjutas SVT.

Hundijahi otsused on pälvinud teravat kriitikat ja on edasi kaevatud nii Rootsis kui Norras. Kriitikud usuvad, et see võib ohustada kogu hundi populatsiooni.