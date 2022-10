NUNNUMEETRID PUNASESSE ⟩ Seiklushimulised tiigribeebid mängivad oma emaga

Tuhandeid kordi vaadatud videoklipis on näha, kuidas pisike tiigrilaps püüab mööda oma ema selga üles turnida. Seejärel leiab ta, et kõige parem mõte on emale pähe istuda ja hambaga oma esivanema kõrvu katsuda.

40-aastase äriarendusjuhi ja fotograafi Talvinder Chohani jäädvustatud kaadritel on näha, kuidas tiigrikutsikad üritavad ema seljas uinakut teha, kuid libisevad sealt maha. Üks poeg jahmub sellest niivõrd, et uni on kui pühitud, miski muu põnevus haarab pilku ja ta jookseb läbi muru eemale.