VIDEO ⟩ Orvuks jäänud koprapoeg võidab oma ehitusprojektiga südameid

Newhouse rääkis CNN-ile, et varjupaigas elas varem veel üks kobras, kellega Nibi läbi ei saanud. Niipea, kui teine ​​kobras oli ära viidud, hakkas Nibi tammi ehitama uksele, millest teine ​​kobras välja oli läinud. «Ilmselt tahtis ta kindel olla, et tüütu kaaslane tagasi ei tuleks», muheles Jane Newhouse.

Video pärast on varjupaigaga ühendust võtnud isegi bioloogid. Neid on huvitanud Nibi erakordne hüppeviis. «Nad küsisid, kas hoiame teda küülikute lähedal, et ta niimoodi kalpsata oskab,» naeris varjupaiga juht oma hoolealuse vahvat ja omapärast hüplevat liikumisoskust.