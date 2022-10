Rootsis Skanseni loomaaia kobra leiti, kuid roomaja tegi uue kadumistriki juba enne kättesaamist

Kuulsa kaduja järgi Houdini hüüdnime saanud kobra on taas loomaaiatöötajate vaateväljast kadunud.

Eile läks loomaaiale appi Rootsi tolliamet. Roomaja otsingutel kasutati röntgeniseadet, millega tavaliselt otsitakse tollis peidetud esemeid, näiteks narkootikume. Skanseni akvaariumi direktor Jonas Wahlström teatas, et kaamerad tuvastasid mürkmao terraariumi juurest vaheseinalt.

Abi pakkus maolausuja

Wahlström ütles Aftonbladetile ka, et maojaht on muutunud ülemaailmseks uudiseks ja pälvinud laialdast meediatähelepanu. Wahlströmi sõnul on loomaaed saanud ka abipakkumisi. Üks mees väitis, et on maolausuja ja pakkus jooksiku väljameelitamiseks oma imelist flöödimängu. Wahlström keeldus pakkumisest.

Direktor usub ka, et tõenäoliselt on madu janune ning ei pahanda, kui ta koduterraariumisse tagasi viiakse.

Põgenes taas otsijate haardest

Madu leiti terraariumi vahelae juurest, kuid nüüd on ta jälle silmist kadunud. Aftonbladeti teatel teatab Rootsi tolliamet oma Facebooki lehel, et kuningkobra on taas otsijate vaateväljast kadunud. Tehnika, mille abil roomaja asukoht tuvastati, viidi vahepeal minema, kuna seda vajas piirivalve.

Mao eluruumidesse on raputatud jahu, et tema võimalik liikumine oleks näha. Madu on elanud Skansenis vaid mõned nädalad, kuid uustulnuk on olnud kadumises uskumatult osav. Seni pole 15 tegutsemisaasta jooksul põgenemisi ette tulnud. Madu sai oma terraariumist välja läbi lambipesa.

Loomaaia direktor väidab, et loom on liikunud tuvastatud asukohast meetrikese üles- või allapoole. Tema sõnul pole võimalik, et madu terrariumimajast välja oleks pääsenud. «Kui madu ka õue peaks pääsema, on seal tema jaoks hukatuslikult külm ning ta ei jää sel juhul ellu.»