Valgas uitas ringi sõbralik notsu Dasha

Tänane hommik algas Valga varjupaiga töötajate jaoks põnevalt. Neile tuli teade, et linna tänavatel on nähtud uitamas siga. Teateid saabus veelgi ja kui varjupaiga töötajad jõudsid kohta, kus siga viimati nähti, oli loom juba kusagile edasi rännanud. Nii prooviti teda pikalt Valga linna pealt tabada. Lõpuks helistati varjupaiga naabruses asuvast jäätmejaamast ja küsiti viisakalt, et ega nemad juhuslikult sigade püüdmisega ei tegele. Selgus, et püügivahendid, mida kasutatakse enamasti kasside-koerte tarbeks, saab edukalt ka ühe kodusea kinnipüüdmiseks kasutada.