VARJATUD OHT ⟩ 7 võimalust lemmiklooma passiivset suitsetamist vähendada

Sigaretisuitsus on kokku umbes 4000 keemilist ühendit ning 100 neist on teaduslikult tõestatult tervisele ohtlikud. Passiivset suitsetamist saab jagada otseseks ja kaudseks. Otsene tähendab, et sigaretisuits jõuab otse suitsetaja läheduses viibiva inimese või looma hingamisteedesse.

Tänapäeval on paljud sigarettide suitsetajad nendest ohtudest teadlikud ning seetõttu on osas peredes kokku lepitud, et suitsetatakse ruumis, kus lapsed ei käi, et säästa nende tervist. Mõistagi on eraldi ruum suitsetamiseks pigem väheste suitsetajate võimalus, mistõttu veelgi rohkemates suitsetajate peredes kehtib kokkulepe, et suitsetatakse siis, kui lapsi ruumis ei viibi. Kuid seejuures unustatakse sabadega pereliikmed ning ei ole harv nähtus, et ühes käes on sigaret ja teise käega sügatakse oma lemmikut, kes sigaretisuitsu endale sisse hingab.