FOTOD ⟩ Aasta lind sai Mustamäel õnnetult viga

Sõle loomakliinikus tuli linnukesele appi veterinaar Ketlin, kes selgitas välja, et kurvits Ifo silmal on sarvkesta haavand ning määras talle ravivad antibiootilised silmatilgad.

Kuna metskurvitsad on väga arad ja pelglikud linnud, ei ole Ifo-ks ristitud metskurvits siiani nõus ise toitu puutuma, kuigi see on talle ette pandud. Seetõttu tuleb vabatahtlikel lindu ka igapäevaselt toitmisel aidata, et tal oleks jõudu peagi rändele asuda.