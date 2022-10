PÄEVAKÄPP ⟩ Varjupaika loovutatud Teesi ootab uut võimalust

Teesi on kass, kes on varjupaika loovutatud. Selline nooruke, kes on küll juba siin ilmas elanud, kuid samas on tal veel kõik ees. Algselt oli ta vaikne ja tagasihoidlik ja puges nurka ning piilus vaid sealt. Tasapisi on ta julgemaks muutunud. Enam nurka ei poe ja uudistab juba julgemalt.

Teesile väga meeldib paitamine. Ta armastab mängida samamoodi nagu iga teine nooruke kassipreili. Süles ta ei püsi, sest tema uudishimu ümbritseva vastu on suur ja kõike oleks vaja uudistada, kuid arvame, et see muutub ajaga ja ka temast saab selline mõnus sülekass. Selline, kes hellust otsides sulle sülle poeb ja paitamist nõuab.

Paras kadekops on ta ka, sest inimese tähelepanu ta teise kassiga jagada ei taha. Kui keegi tahab talle suunatud hellust endale, siis väljendab ta seda üsna selgelt ja enda arvates lööb korra majja häälekalt urisedes. Hetkel tundub, et ta sooviks olla peres ainuke kassilaadne pereliige. Samas ei tea me seda päris kindlalt, sest ka see võib ajaga muutuda.

Nooruke Teesi väga soovib inimese tähelepanu ja kindlasti on tema pisikeses südames ka soov, et tal oleks oma pere ja kodu. Ta on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud.

Kui soovid Teesile kodu pakkuda, vaata tea profiili SIIN.

Varjupaikade MTÜ varjupaikades üle Eesti on traditsiooniks saanud, et oktoobris tähistatakse musta kassi kuud. Musta kassi kuu vältel saab varjupaigast viia musta või mustvalge kassi koju tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel vaid 1 euroga.