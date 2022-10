VIDEO ⟩ Eino Roosioks kodustatud ilvesest: ta kuulab väga hästi sõna

Roosioks rääkis eilses Kanal 2 «Õhtu!» saates, et on tegelikult juba aastaid endale ilvest võtta tahtnud. Nüüd õnnestuski tal endale Saksamaal sobilik ilves leida.

Tegu pole aga tavapärase metsloomaga, vaid ilvesega, kes on juba spetsiaalselt koduloomaks kasvatatud ja kellel on olemas isegi seda tõendavad dokumendid. Lisaks paljastas Roosioks, et ilvesepoiss Toby eest tuli tal välja käia 12 000 eurot.