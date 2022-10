Varjupaik lapse tapnud koerast: käitumisspetsialistid täheldasid teatavat ärevust

Oktoobri alguses tuli avalikuks, et šokeeriva juhtumiga seotud koer viidi kohe pärast sündmust koos teise perekoeraga Tallinnas Paljassaares asuvasse kodutute loomade varjupaika (loe SIIT ), kus temaga hakkasid tegelema käitumisspetsialistid. Kui esialgu teatas varjupaik, et spetsialistid alles kujundavad koera suhtes oma hinnangut, siis pärast seda, kui koer ka varjupaiga töötajat ründas, otsustati loom eutaneerida.

Kuna mõlema juhtumi kohta (rünnak varjupaiga töötaja suhtes ning eutaneerimine) on varjupaik seni jaganud vaid minimaalselt infot, võttis Lemmik varjupaiga esindajaga taas ühendust, et uurida, millist infot on vahepeal kogunenud ja millise hinnangu käitumisspetsialistid koerale lõpuks ikkagi andsid. Samuti soovisime teada, millised järeldused saab juhtumi põhjal teha ja mida sellest kõigest õppida.