NÄLJASED JA VIHASED ⟩ Singapur ägab tohutu saarmapopulatsiooni küüsis

Singapuri siledakarvaline saarmapopulatsioon on alates 2019. aastast enam kui kahekordistunud – ligikaudu 17 saarmaperet püüavad Singapuris tilaapiat, magavad sildade all ja laastavad eraaedades kalatiike. Ette on tulnud ka avalikes parkides inimeste ründamisi.

Lisaks saarmatele on Singapuris suurenenud ka kalade populatsioon, kuna veeteed on muutunud puhtamaks ja pakuvad rikkalikult toitu. Nüüd on saarmad linnatänavatel üha tavalisemad ja nõuavad endale rohkem territooriumi. Mõnikord võib see kohalolek muutuda ähvardavaks. Eelmisel aastal ütles Singapuris elav britt, et ta uskus end kohe surevat, kui saarmakari teda botaanikaaias taga ajas, maapinnale surus ja mõne sekundi jooksul 26 korda hammustas. Kuu aega varem sai Kallangi jõe lähedal jalast hammustada 77-aastane mees, kes tegi seal hommikuvõimlemist.