ÜLLATAV ⟩ 5 igapäevast tegevust, mis sinu kassile kindlasti ei meeldi

2. Lärm ja liiga valjud helid. Kassidel on väga terav kuulmine ning liiga tugevad helid võivad neile stressi tekitada. Seega tasuks jälgida, et lemmik ei oleks sunnitud liiga kõva häält tegevate kodumasinate, nagu näiteks pesumasina, juures viibima.

3. Liiga tugevad lõhnad. Kasside lõhnataju on inimese omast ligi 14 korda tugevam. Seega on selge, et intensiivsed lõhnad neile ei meeldi. Eriti tundlikud on kassid tsitruselõhnade suhtes, seega ole tähelepanelik, kui lõhnaküünlaid või eeterlikke õlisid põletad.