MULJETAVALDAV ⟩ Vaata, kui suure summa eest on Eesti loomakaitsjad Ukraina loomi aidanud

Mitmete tuhandete eest on aidatud ka loomi, kes on põgenikega Eestisse tulnud. Kõige rohkem on Selts aidanud tasuda loomade vaktsineerimiste ja lemmikloomapasside eest. Kuid on ka loomi steriliseeritud või kastreeritud ning on olnud ka õnnetusi ja ootamatuid haigusjuhtumeid, mille ravi eest on ELS tasunud.