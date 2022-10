VIDEO ⟩ Koera üllatuslik Halloweeni kostüüm ajas loomasõbrad tagajalgadele

Arutelu sai alguse kasutaja @HeckinGoodDogs postitatud videost, kus on näha valgekarvalist puudlisugemetaga koera, kelle kasukas on musta värvi abil skeletimustriliseks võõbatud. Video on mõne päevaga kogunud üle üheksa miljoni vaatamise.

Halloween is coming pic.twitter.com/HCs29jg4xM — Heckin Good Dogs (@HeckinGoodDogs) October 17, 2022

Kuigi kehakaunistus näeb efektne välja, tõstatas see kommentaariumis küsimuse, kas oma koera üle värvimine ja üles löömine Halloweeni puhul on ikka mõistlik.

Kostüümi poolt räägib kommenteerijate sõnul asjaolu, et videos nähtu põhjal võib oletada, et töö on teostatud professionaalse koertejuuksuri poolt, kes on loodetavasti kasutanud koerasõbralikke värve.