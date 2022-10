Lapse tapnud ja varjupaiga töötajat rünnanud koer eutaneeriti

Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa kinnitas, et tänane päev jäi koerale tõepoolest viimaseks. «Koer eutaneeriti teisipäeval. Varjupaikade MTÜ ei võta kunagi eutanaasiaotsust vastu kergekäeliselt. Analüüsisime olukorda, kaalusime läbi kõik võimalikud variandid ja hindasime koera tulevikuperskpektiivi. Paraku leidsime, et nii inimeste kui ka teiste loomade turvalisuse ja heaolu huvides on vaja see otsus vastu võtta.»