Ukrainast päästetud Bella vajab kiiresti abi

«Kui vahepeal oli abipalveid ja kõnesid veidi vähem, siis nüüd on taas aeg, kus igapäevaselt võtab meiega ühendust mitmeid põgenikke ja palub abi. Me oleme lubanud neid aidata ja meie number on neile jagatavas infovoldikus ning meieni suunavad ka veterinaarid. See kõik on väga, väga suur koormus lisaks meie endi loomadele, kes abi vajavad,» toovad loomakaitsjad välja.