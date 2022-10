Prints Harry pääses napilt surmasuust, kui teda ründas uimastatud ninasarvik

Katie Nicholli uues raamatus «Harry: Life, Loss and Love» tsiteeritud looduskaitsja Map Ives ütles: «Kuigi ninasarvik oli uimastatud ja unine, oli tal piisavalt jõudu, et jalule tõusta ja veidi edasi koperdada. Ninasarvik vedas Harryt ringi ning see oli kuradima õudne, sest tegu on väga ohtliku loomaga. Trosside otsas oli kuus meest ja metsloom lohistas neid kõiki tubli 20 meetrit, enne, kui nad jõudsid looma peatada.»