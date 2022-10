VIRAALNE VIDEO ⟩ Naine tegi oma koera mälestuseks väga tähendusliku tätoveeringu

Videos demonstreerib TikToki kasutaja Anna oma kõrvadel paikevaid noole kujutisi. Kui esialgu on raske aru saada, mida need tähendada võiksid, siis kohe, kui ekraanile ilmub tema koera pilt, saab tähendus selgeks.

Koera kõrvad nimelt on ebasümmeetrilised - üks neist on kikkis ja teine lontis. «Kuigi ta on läinud, siis osa temast on minuga,» kirjutas leinav koera perenaine videos.