4-aastase lapse tapnud koer vigastas varjupaiga töötajat

«Kuna olukord leidis aset eile, siis on tänane päev kulunud info kogumisele, et välja selgitada, mis täpsemalt juhtus ja mis ajendas koera nii käituma,» ütles Mõisamaa Lemmikule, et rohkem detaile praegu juhtunu kohta anda ei saa.

Mõisamaa on seni varjupaigas viibiva koera kohta avaldanud, et ta saabus varjupaika koos teise perekoeraga kohe pärast juhtunut. 7. oktoobril antud pikas intervjuus tõi Mõisamaa välja, et koer polnud esimeste varjupaigas veedetud nädalate jooksul agressiivsust üles näidanud ning kirjeldas, et temaga tegelevad käitumisspetsialistid.