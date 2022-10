PILTUUDIS ⟩ Nii näeb välja loomaarstil käik 15 kassiga

Nimelt käidi veterinaari juures koguni 15 enda hoole all oleva kassiga korraga. «Paljudel oli vaja hambakivi eemaldada jms, aga see on järgmise kuu mure, kui tuleb uus kliinikuarve,» kirjutasid Paikassi kassipäästjad sotsiaalmeedias.

MTÜ saab kasse aidata vaid annetuste toel. «Hetkel on meil veel maksmata septembrikuu arve! Natuke on veel puudu... palun aidake see mure kaelast, et saaks edasi toimetada.»