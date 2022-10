PÄEVAKÄPP ⟩ Tõrvast leitud Pintsel ootab oma päris kodu juba üle aasta

Pintsel ehk Pinnu on Pesaleidja hoole all olnud juba mõnda aega ning ilmselt ei ole ta oma varasemas elus eriti inimestega kokku puutunud, mille tõttu inimesed tunduvad talle veel natukene kahtlased tegelased. Arvatavasti on muidu lustilise hiireküti pilgus ka seetõttu veidi nukrust, vahel hirmugi…