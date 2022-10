VAATA ÜLE ⟩ Need sündmused šokeerisid loomakaitsjaid sel aastal kõige rohkem

Järvamaal tegutsev Orav Krubi loomade hoiukodu töötaja avastas, et Väätsa-Türi tee ääres on keegi tapnud seal läheduses asuvates pesades olnud kured. Kokku leiti 11 tapetud täiskasvanud toonekurge. Kohalikud nimetasid lindude tapjat sadistiks, kes võib ka nende loomi-linde laskma tulla (loe pikemalt SIIT ja SIIT ).

Tänavu augusti keskel said loomapäästjad teate haigest koerast, kes oli jäetud täiesti omapead saatuse hooleks. Loomapäästegrupi töötajate poole abi saamiseks pöördunud naise sõnul leidis ta naabri koerakese abitult õue peal muru sees lebamas sel hetkel, kui looma ründasid näljased varesed. Ta rääkis, et koer oli omadega nii läbi, et ei hakanud neile isegi vastu.