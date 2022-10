PÄEVAKÄPP ⟩ Endine tänavakass Tsirku peab elama ühe silmaga, kuid külvab su hetkega armastusega üle

Varjupaika tulles oli Tsirku ühel silmal nii suur kahjustus, mis tuli eemaldada. Kahjuks olid kahjustunud ka silma ümbruses oleva naha koed ning vaatamata mitmele kordusoperatsioonile ei jäänud õmblused pidama. Nüüd on tal seal lihtsalt auk - mõne jaoks kindlasti õõvastav, kuid kui vabatahtlikud teda vaatavad, siis näevad nad vaid seda, kui armas ja südamlik tegelane ta on.

Igatahes käis Tsirgu kolmapäeval kliinikus ülevaatusel ning ta pügati, pesti ja tehti igas mõttes korda, et ta saaks hoiukodusse kolida, diivanielu nautida ja igakell pai küsida. Paar päeva oligi kõik väga hästi, kuniks hoiukodu enda kassid hakkasid oma iseloomu näitama. Tsirgut ei lubatud enam tuppa, kus on WC ning terroriseeriti igal sammul. Täna pidi ta kassituppa tagasi kolima.

Tsirgu on umbes 12aastane, väike isane kass, kes vajab omale päriskodu nüüd ja kohe. Ütlemata kurb on, kui tänaval karmi elu elanud kuid läbi ja lõhki armastust täis kass peab elama kassitoas oma elupäevade lõpuni ning ei saagi teada, mis tähendab see päris kodu ja päris oma inimesed.