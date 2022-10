VIDEO ⟩ Hiiglaslik karu rajas oma koopa elumaja alla

Colorado Parksi ja Wildlife'i metsloomadega tegelevad ametnikud said väljakutse ühe inimese koju. Palve kogenud loomainimestele oli siiski üsna haruldane: tulge viige siit see karu ära, kes mu terrassi alla kolis.

«Karu uimastati, sikutati koopast välja ja pandi treilerisse, et saaks teda turvaliselt mujale viia,» kirjutas Livingston. «Arvame, et see karu on vähemalt 10 aastat vana ja kaalub tublisti üle saja kilo.»